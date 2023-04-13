Арман Царукян: расстроился, когда дали в соперники Мойкано

Восьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг), россиянин Арман Царукян высказался по поводу своего следующего соперника — бразильца Ренато Мойкано.
«Мойкано – не самый опасный. У меня были соперники намного опаснее и техничнее. Меня расстроило, что дали именно такого соперника. Но больше никто не соглашался. И мне пришлось принимать вызов, чтобы не простаивать.
Если я почувствую, что могу сделать тейкдаун и законтролить, я сделаю. Я не боюсь его партера. Если будет всё получаться в стойке, буду работать в стойке, без борьбы», — рассказал Царукян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.
Напомним, в последнем поединке, который проходил на UFC Vegas 66, Арман встречался с соотечественником Дамиром Исмагуловым. Бой продлился все три раунда и дошёл до судейского решения. Рефери единогласным решением отдали победу Царукяну (30-27, 30-27, 30-27).
Мойкано в последнем бою встречался с представителем Новой Зеландии Брэдом Ридделлом и победил его в первом раунде.
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