Царукян дал прогноз на исход боя Оливейры и Дариуша

Восьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян дал комментарий по поводу предстоящего поединка между Бенеилом Дариушем и Чарльзом Оливейрой.

«Я склоняюсь больше к Дариушу. Так как он более мотивирован. У него не было титула, он шёл к этому столько лет. Он отдастся на 100%, чтобы побороться за титул», — сказал Царукян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

Бой Дариуша и Оливейры должен состояться 6 мая.

UFC 288. Основной кард:

Алджамейн Стерлинг (США) – Генри Сехудо (США);

Чарльз Оливейра (Бразилия) – Бенеил Дариуш (США);

Джессика Андраде (Бразилия) – Сяонань Янь (Китай);

Брайс Митчелл (США) – Джонатан Пирс (США);

Крон Грейси (Бразилия) – Шарль Журден (Канада).