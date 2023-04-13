Царукян дал прогноз на исход боя Оливейры и Дариуша
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Восьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян дал комментарий по поводу предстоящего поединка между Бенеилом Дариушем и Чарльзом Оливейрой.
«Я склоняюсь больше к Дариушу. Так как он более мотивирован. У него не было титула, он шёл к этому столько лет. Он отдастся на 100%, чтобы побороться за титул», — сказал Царукян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.
Бой Дариуша и Оливейры должен состояться 6 мая.
UFC 288. Основной кард:
Алджамейн Стерлинг (США) – Генри Сехудо (США);
Чарльз Оливейра (Бразилия) – Бенеил Дариуш (США);
Джессика Андраде (Бразилия) – Сяонань Янь (Китай);
Брайс Митчелл (США) – Джонатан Пирс (США);
Крон Грейси (Бразилия) – Шарль Журден (Канада).
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