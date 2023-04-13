Арман Царукян оценил шансы Анатолия Малыхина в бою с Нганну

Восьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян высказался по поводу шансов российского бойца Анатолия Малыхина в поединке с Фрэнсисом Нганну.
«Либо Нганну отправит в нокаут, либо Анатолий его заборет и не даст встать вообще, забьёт его голову в канвас. Если Малыхин сразу начнёт переводить, то ничего не будет, Малыхин легко выиграет. А если попытается проверить свою стойку, то там чуть будет опасно», — сказал Царукян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.
В последний раз Фрэнсис появлялся в октагоне в январе прошлого года, когда победил представителя Франции Сириля Гана. В январе 2023 года Нганну покинул UFC, тем сам освободив чемпионский титул в тяжёлом весе.
Фрэнсис Нганну тренирует удары ногами после травмы:
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