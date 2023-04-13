IBA призвала МОК отменить отбор на Олимпиаду через Европейские игры из-за неучастия России
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Международная ассоциация бокса (IBA) призвала Международный олимпийский комитет (МОК) отменить отборочные соревнования к Олимпиаде-2024 через Европейские игры — 2023. Об этом сообщает Inside the Games.
IBA заявила, что Европейские игры должны быть лишены квалификационного статуса из-за решения Европейских олимпийских комитетов не допускать российских и белорусских спортсменов до участия в них.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) выступил за возвращение россиян и белорусов в нейтральном статусе.
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