«Тим — дохлый лосось». Команды Цзю и Зерафы устроили перепалку

Промоутер австралийского боксёра Тимофея Цзю Мэтт Роуз из No Limit Boxing обвинил другого австралийца, Майкла Зерафу, в отказе от потенциального боя с его клиентом в ближайшие месяцы.

«Я могу подтвердить, что недавно было повторное предложение Зерафе сразиться с Тимом в его следующем бою перед Чарло. К сожалению, предложение было отклонено. Как долго он будет его избегать?» — приводит слова Роуза BoxingScene.

Однако менеджер Зерафы Элвис Грант отрицает, что команда Цзю делала им предложение по поводу поединка.

«Они постоянно ищут способы поиздеваться над Миком и пытаются выставить его парнем, который бегает от боёв, хотя это далеко от истины.

Я менеджер Мика, и Мэтт Роуз никогда не предлагал ему этот бой. Мы с Мэттом общаемся, и он знает, где со мной можно связаться. Кто-то из PBC обратился ко мне с предложением, которое даже не стоит упоминания. Зерафа против Цзю — это самый крупный бой в Австралии за последние годы, и он легко может собрать 300 тысяч просмотров, если Зерафа будет продавать бой.

Давайте посмотрим правде в глаза… Зерафа — тот, кто продаст этот бой, у него есть талант, внешность и харизма, плюс он противоречив, так что этот бой побьёт все рекорды в Австралии. Цзю — дохлый лосось, поэтому Зерафа без вопросов возьмёт этот бой на свои плечи и продаст его как PPV-монстра», — сказал Грант.