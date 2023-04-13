Марк Раймонди: бой Джонса с Миочичем не состоится на турнире UFC 290 в июле

Спортивный обозреватель ESPN Марк Раймонди сообщил, что титульный поединок действующего чемпиона UFC в тяжёлой весовой категории Джона Джонса со Стипе Миочичем не состоится на турнире UFC 290 в июле, как это ожидалось изначально.
«Я видел сообщения о том, что бой Джонса с Миочичем состоится 8 июля на UFC 290 в Лас-Вегасе. Это бой, в котором заинтересованы все стороны, но в июле он не состоится. Намного более вероятно, что поединок пройдёт осенью», — написал Раймонди на своей странице в социальных сетях.
Напомним, в марте на турнире UFC 285 Джон Джонс выиграл удушающим приёмом у Сириля Гана и стал новым чемпионом промоушена в тяжёлом весе. После этого Джонс заявил о желании подраться с Миочичем.
Президент UFC Дана Уайт также подтверждал, что бой Джонса и Миочича в разработке на июль.
- 13 апреля 2023
-
13:22
-
12:55
-
12:40
-
12:33
-
12:23
-
11:46
-
11:13
-
10:50
-
10:20
-
09:50
-
09:33
-
09:30
-
00:26
- 12 апреля 2023
-
23:26
-
22:51
-
21:53
-
21:30
-
20:42
-
20:12
-
19:53
-
19:07
-
18:08
-
17:44
-
17:25
-
16:34
-
15:54
-
15:42
-
15:39
-
14:48
-
14:39
-
14:34
-
13:47
-
13:41
-
12:52
-
12:31