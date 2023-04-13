Марк Раймонди: бой Джонса с Миочичем не состоится на турнире UFC 290 в июле

Спортивный обозреватель ESPN Марк Раймонди сообщил, что титульный поединок действующего чемпиона UFC в тяжёлой весовой категории Джона Джонса со Стипе Миочичем не состоится на турнире UFC 290 в июле, как это ожидалось изначально.

«Я видел сообщения о том, что бой Джонса с Миочичем состоится 8 июля на UFC 290 в Лас-Вегасе. Это бой, в котором заинтересованы все стороны, но в июле он не состоится. Намного более вероятно, что поединок пройдёт осенью», — написал Раймонди на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в марте на турнире UFC 285 Джон Джонс выиграл удушающим приёмом у Сириля Гана и стал новым чемпионом промоушена в тяжёлом весе. После этого Джонс заявил о желании подраться с Миочичем.

Президент UFC Дана Уайт также подтверждал, что бой Джонса и Миочича в разработке на июль.