UFC представил официальный трейлер к поединку Сехудо — Стерлинг

В ночь с 6 на 7 мая в Нью-Джерси (США) состоится турнир UFC 288. Специально для этого события промоушен представил официальный трейлер.
Видео доступно на YouTube-канале UFC Russia. Права на видео принадлежат UFC.
В главном событии обладатель титула организации в легчайшем весе (до 61,2 кг) американец Алджамейн Стерлинг (22-3) проведёт защиту против экс-чемпиона в двух весовых категориях соотечественника Генри Сехудо (16-2).
В соглавном бою экс-чемпион в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра (33-9) сразится за статус претендента с американцем Бенеилом Дариушем (22-4-1).
UFC 288. Основной кард:
Алджамейн Стерлинг (США) – Генри Сехудо (США);
Чарльз Оливейра (Бразилия) – Бенеил Дариуш (США);
Джессика Андраде (Бразилия) – Сяонань Янь (Китай);
Брайс Митчелл (США) – Джонатан Пирс (США);
Крон Грейси (Бразилия) – Шарль Журден (Канада).
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