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Анатолий Малыхин открыл свой зал в Таиланде

Анатолий Малыхин открыл свой зал в Таиланде
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Российский боец смешанных единоборств, чемпион ONE Championship в полутяжёлом весе Анатолий Малыхин объявил об открытии своего нового спортзала, расположенного в Таиланде.

«Мы открыли этот зал, чтобы построить мост между Азией и Сибирью, Россией. Мы хотим, чтобы спортсмены из разных уголков России и их тренеры приезжали сюда, на Пхукет, чтобы учиться друг у друга, учиться у иностранных бойцов и обучать их, чтобы все могли совершенствоваться», — сказал Малыхин в интервью ONE Championship.

Анатолию Малыхину 34 года. Россиянин дебютировал в лиге в марте 2021 года. В своём последнем бою в декабре Малыхин победил чемпиона ONE в двух весовых категориях Ренье де Риддера из Нидерландов, досрочно остановив его в первом раунде.

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