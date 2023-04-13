Диллашоу сообщил, что точно завершает карьеру после неудачной операции на плече

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC Ти Джей Диллашоу сообщил, что окончательно завершает профессиональную карьеру из-за проблем с плечом.

«Я завершаю карьеру. Но, если честно, я очень зол, что у меня не было возможности самостоятельно принять такое решение. Я чувствую, что всё ещё достаточно хорош, чтобы не уходить. Немногие знают об этом, но мне предстоит ещё одна операция на плече, потому что первая не удалась. Мне сообщили, что плечо уже никогда не вернётся к достаточно хорошему состоянию, чтобы я мог снова выступать. Это было тяжело слышать», — написал Диллашоу на своей странице в социальных сетях.

Ти Джей Диллашоу свой последний поединок провёл на турнире UFC 280, где проиграл техническим нокаутом в титульном поединке Алджамейну Стерлингу. В том бою Диллашоу повторно повредил плечо.

Всего у Диллашоу 17 побед при пяти поражениях в профессиональных смешанных единоборствах.