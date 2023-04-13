Уиттакер: обещаю, я побью Адесанью

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер (24-6) высказался по поводу возможного боя с новозеландцем Исраэлем Адесаньей.
«Я нахожусь в непростом положении. Я знаю это. Особенно после того, как Иззи выиграл этот бой. Я знаю, что UFC планировала, что Перейра выиграет, я буду драться с Перейрой, побью Перейру, а потом Адесанья будет драться со мной. Они хотели именно такого реванша. Именно так они хотели, чтобы он состоялся. Я почти уверен.
Я не думаю, что Перейра останется в среднем весе. Я думаю, он перейдёт в следующий. Так и будет. Моя общая идея получить титул остаётся прежней. Я охочусь за титулом. Я никогда не перестану охотиться за ним, и это правда. Я никогда не остановлюсь. Я никогда не перестану за ним охотиться. И если мне придётся бежать через людей и просто заканчивать их карьеры, чтобы получить титульный шанс, то я сделаю это. Это то, что я собираюсь сделать.
Адесанье потребовалось четыре боя, чтобы одолеть Перейру. Мне понадобится три, чтобы одолеть его. Я гарантирую вам. В последний раз я был очень близок к победе, и мой настрой был далеко не таким хорошим, как сейчас. Так что с лучшим набором навыков, лучшим мышлением я побью его», — приводит слова Уиттакера MMA Fighting.
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