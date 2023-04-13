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Денис Гольцов получил четвёртого соперника за неделю

Денис Гольцов получил четвёртого соперника за неделю
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Российский тяжеловес Денис Гольцов, выступающий в лиге PFL, получил нового соперника, который стал уже четвёртым для него за эту неделю.

Изначально 8 апреля соперником Гольцова должен был стать Михал Андришак, который снялся с поединка. Далее Денис согласился заменить выбывшего чемпиона прошлого сезона лиги Анте Делию в бою против Йоргана Де Кастро, но бой так и не состоялся. Позже было объявлено, что 15 апреля Гольцов встретится с Патриком Брэди, однако и тут всё сорвалось. В итоге в эти выходные на PFL3 Денис проведёт поединок против экс-бойца UFC Сезара «Мутанта» Феррейры.

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