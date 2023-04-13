«Ломают то, что хорошо работает». В Федерации бокса РФ прокомментировали инициативу США

Эдуард Кравцов, глава тренерского совета Федерации бокса России, высказался по поводу инициатив США и Великобритании. Ранее стало известно, что эти два государства намерены возглавить группу стран, выходящих из IBA, чтобы создать новый международный орган управления боксом.
«Было ожидаемо, что западные страны попытаются создать какую-то альтернативную организацию. После того как они начали бойкотировать чемпионаты мира, всё стало ясно. Какие перспективы будут у новой организации, сказать сложно. Понятно, что первым шагом для них будет признание от Международного олимпийского комитета. Всё идёт к тому, как обычно — то, что хорошо работает, нужно сломать. Чтобы создать полностью контролируемый орган для управления мировым боксом. Надеюсь, что этого не удастся, не хватит им человеческого и материального ресура», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
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