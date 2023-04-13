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Конор Макгрегор показал, как проводил время на своей яхте

Конор Макгрегор показал, как проводил время на своей яхте
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, показав фото на яхте «Ламборджини». Ранее сообщалось, что её он приобрёл за € 2,9 млн.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Напомним, Макгрегор не проводил поединки после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который состоялся летом 2021 года, проиграл представителю США Дастину Порье, сломав при этом ногу. В активе 34-летнего ирландского бойца 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений. К настоящему моменту промоушен Даны Уайта не определился со следующим соперником для Макгрегора. К UFC Макгрегор присоединился в 2013 году. Его первым соперником был Маркус Бримедж. Его Конор победил в первом раунде.

Конор Макгрегор показал, как работает на груше на голых кулаках:

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