Макгрегор сделал заявление после публикации списка лучших бойцов по версии Хабиба

Бывший ирландский чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказал мнение, что важно ориентироваться на тех бойцов, которые продолжают выступать. Это заявление он сделал после появления списка 15 лучших бойцов, составленного бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Пост Макгрегор оставил под другим списком из 15 лучших бойцов (составленным UFCStats), где он на первом месте. Хабиб в свой список Макгрегора не включил.

«В конце концов, важно, что почти все они закончили выступать. Не стоит забывать об этом», — написал Макгрегор в социальных сетях.

Напомним, в настоящий момент Макгрегор принимает участие в 31-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter (TUF), где выступает в качестве тренера. Команда ирландского бойца противостоит сборной американца Майкла Чендлера. По окончании сезона бойцы должны провести поединок друг с другом.

Конор Макгрегор показал насыщенную боксёрскую тренировку: