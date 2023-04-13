«Смысл туда идти?» Резников — о том, почему не стал бы подписывать с UFC базовый контракт

Казахстанский боец смешанных единоборств Артём Резников, выступающий в промоушене ACA, рассказал, почему его не привлекает базовый контракт с лигой UFC.
«Смотря сколько предложат в UFC. Если контракт «10+10», как они предлагают всем бойцам, то смысл туда идти? Я вообще не вижу смысла никакого. Медийка? Мне 31 год, я за медийкой не гонюсь, мне надо заработать побольше денег, потому что осталось выступать шесть-семь лет.
Если UFC предложит стандартный контракт? Не пойду. В UFC ладно ещё стандартный контракт. А сколько надо, чтобы до пояса дойти? Сколько Ислам Махачев, 13 побед сделал, чтобы дойти до пояса? Если бы я знал, что мне через три-четыре боя дадут бой за пояс, я бы мог пойти. А смысл мне драться за «10+10» восемь-девять-десять боёв? Шавкат сколько победил? Шесть боёв или пять? И он ещё близко даже с топами не дрался, которые топ-6, топ-7. Это долгая история. Если бы мне было 24-25 лет, я бы пошёл за «10+10», потому что бы знал, что время есть», — сказал Резников на канале «Вестник ММА» в YouTube.
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