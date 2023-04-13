Стипе Миочич обратился к Джону Джонсу после новости о переносе их боя

Экс-чемпион UFC в тяжёлом весе американец Стипе Миочич высказался относительно переноса поединка с соотечественником Джоном Джонсом, который, как ожидалось изначально, состоится в июле. Ранее спортивный обозреватель ESPN Марк Раймонди сообщил, что этот бой, скорее всего, пройдёт осенью.
«Это действительно странно, потому что в прошлом месяце именно ты, Джон, говорил, что я являюсь тем, кто бегает от боя. Если я вдруг кому-то буду нужен, меня можно найти в тренажёрном зале», – написал Миочич на своей странице в социальных сетях.
Напомним, в марте этого года на турнире UFC 285 Джонс одержал победу за счёт удушающего приёма в бою с Сирилем Ганом и стал новым чемпионом промоушена в тяжёлом весе. После поединка Джон заявил о желании подраться с Миочичем.
Самые образованные бойцы UFC. Волков, по сути, – академик!
- 13 апреля 2023
-
21:55
-
20:49
-
20:23
-
19:28
-
18:55
-
18:19
-
17:34
-
17:28
-
15:48
-
15:17
-
14:54
-
14:44
-
14:14
-
13:46
-
13:35
-
13:22
-
12:55
-
12:40
-
12:33
-
12:23
-
11:46
-
11:13
-
10:50
-
10:20
-
09:50
-
09:33
-
09:30
-
00:26
- 12 апреля 2023
-
23:26
-
22:51
-
21:53
-
21:30
-
20:42
-
20:12
-
19:53