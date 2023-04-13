Стипе Миочич обратился к Джону Джонсу после новости о переносе их боя

Экс-чемпион UFC в тяжёлом весе американец Стипе Миочич высказался относительно переноса поединка с соотечественником Джоном Джонсом, который, как ожидалось изначально, состоится в июле. Ранее спортивный обозреватель ESPN Марк Раймонди сообщил, что этот бой, скорее всего, пройдёт осенью.

«Это действительно странно, потому что в прошлом месяце именно ты, Джон, говорил, что я являюсь тем, кто бегает от боя. Если я вдруг кому-то буду нужен, меня можно найти в тренажёрном зале», – написал Миочич на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в марте этого года на турнире UFC 285 Джонс одержал победу за счёт удушающего приёма в бою с Сирилем Ганом и стал новым чемпионом промоушена в тяжёлом весе. После поединка Джон заявил о желании подраться с Миочичем.

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