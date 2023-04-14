Чемпион UFC Леон Эдвардс высказался о возможном четвёртом бое с Камару Усманом

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Леон Эдвардс поделился мнением о возможности провести четвёртый поединок с американцем Камару Усманом.
«Давайте посмотрим, будет ли он голоден. Он действительно многого добился в этом виде спорта, так что нужно убедиться, что он так же, как и раньше, снова захочет побороться за титул. Посмотрим. Если да, то я согласен, почему бы и нет?» — сказал Эдвардс на канале Sky Sports в YouTube.
Напомним, последний поединок Эдвардса и Усмана завершился в пользу британца, который, таким образом, защитил титул чемпиона организации в полусреднем весе. Ранее бойцы встречались уже дважды. В декабре 2015 года Усман победил единогласным судейским решением. Реванш состоялся в августе 2022 года, и Эдвардс, уступая на судейских карточках, нокаутировал соперника менее чем за минуту до окончания поединка.
Адесанья с Усманом отмечает в ночном клубе победу на UFC 287:
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