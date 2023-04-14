MMAJunkie: Ренато Мойкано снялся с боя c Арманом Царукяном на UFC Fight Night 223

Бразильский боец смешанных единоборств Ренато Мойкано (13-е место в рейтинге легковесов UFC) снялся с поединка с восьмым номером рейтинга UFC россиянином Арманом Царукяном. Об этом информирует MMAJunkie со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией. Ранее пресс-служба UFC сообщала, что бой между Мойкано и Царукяном должен состояться 30 апреля на UFC Fight Night 223.

В настоящий момент неизвестно, останется ли Царукян в карде турнира или промоушен подберёт ему нового соперника.

Напомним, в последнем поединке, который проходил на UFC Vegas 66, Арман встречался с соотечественником Дамиром Исмагуловым. Бой продлился все три раунда и дошёл до судейского решения. Рефери единогласным решением отдали победу Царукяну (30-27, 30-27, 30-27).

Мойкано в последнем бою встречался с представителем Новой Зеландии Брэдом Ридделлом и победил его в первом раунде.

Наших бьют в любом случае. Все бои между россиянами в UFC: