MMAJunkie: Ренато Мойкано снялся с боя c Арманом Царукяном на UFC Fight Night 223

Бразильский боец смешанных единоборств Ренато Мойкано (13-е место в рейтинге легковесов UFC) снялся с поединка с восьмым номером рейтинга UFC россиянином Арманом Царукяном. Об этом информирует MMAJunkie со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией. Ранее пресс-служба UFC сообщала, что бой между Мойкано и Царукяном должен состояться 30 апреля на UFC Fight Night 223.
В настоящий момент неизвестно, останется ли Царукян в карде турнира или промоушен подберёт ему нового соперника.
Напомним, в последнем поединке, который проходил на UFC Vegas 66, Арман встречался с соотечественником Дамиром Исмагуловым. Бой продлился все три раунда и дошёл до судейского решения. Рефери единогласным решением отдали победу Царукяну (30-27, 30-27, 30-27).
Мойкано в последнем бою встречался с представителем Новой Зеландии Брэдом Ридделлом и победил его в первом раунде.
Наших бьют в любом случае. Все бои между россиянами в UFC:
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