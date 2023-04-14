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«Всё, что случается в зале, остаётся в зале». Хабиб показал фото с тренировки

«Всё, что случается в зале, остаётся в зале». Хабиб показал фото с тренировки
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Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей официальной странице в соцсетях, показав фото с тренировки.

«Всё, что случается в зале, остаётся в зале. Шамиль [Завуров], брат, у тебя ещё неделя есть исправиться», — написал Нурмагомедов.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Напомним, в октябре 2020 года Нурмагомедов добыл победу в противостоянии с американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После поединка прославленный боец объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

Хабиб Нурмагомедов тренируется на беговой дорожке:

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