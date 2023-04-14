«Сплошные обещания. Ты и с Усиком обещал подраться». Джойс раскритиковал Фьюри
Поделиться
Временный чемпион WBO в супертяжёлом весе, британец Джо Джойс ответил на вопрос по поводу возможного поединка с соотечественником Тайсоном Фьюри. Ранее тот говорил, что согласится на бой с ним.
«Отец Тайсона говорит, что в поединке со мной нет никакого смысла. Хорошо, ну а как быть с Александром Усиком? Этот бой тоже не имеет никакого смысла? Тайсон должен был согласиться на поединок с Александром, и это факт. И вообще, чем он постоянно занимается? Одни обещания. Он ведь и мне обещал бой. Так что он действительно много болтает. И было бы неплохо, если бы слова у него подтверждались делами», — сказал Джойс на канале Pro Boxing Fans в YouTube.
Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий:
Комментарии
- 14 апреля 2023
-
10:35
-
10:16
-
09:52
-
09:47
-
09:42
-
09:14
-
07:15
-
00:40
-
00:15
- 13 апреля 2023
-
22:50
-
21:55
-
20:49
-
20:23
-
19:28
-
18:55
-
18:19
-
17:34
-
17:28
-
15:48
-
15:17
-
14:54
-
14:44
-
14:14
-
13:46
-
13:35
-
13:22
-
12:55
-
12:40
-
12:33
-
12:23
-
11:46
-
11:13
-
10:50
-
10:20
-
09:50
Партнерский контент