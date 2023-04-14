Блахович: могу спуститься в средний вес ради Адесаньи. Его пояс — мотивация
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Польский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович выразил готовность перейти в средний вес для поединка с чемпионом этого дивизиона Исраэлем Адесаньей.
«Я предпочитаю оставаться в своём весе, но если бы в UFC дали мне титульный бой с кем-то вроде Исраэля, для меня это было бы очень большой мотивацией, и я мог бы спуститься на дивизион ниже, чтобы подраться в среднем весе.
Я говорю об этом вполне серьёзно, иначе этого разговора просто не было. Чувствую, что могу это сделать – могу перейти в средний вес и сразиться с Исраэлем Адесаньей. Посмотрим, что они скажут насчёт этой идеи», — приводит слова Блаховича Sportskeeda.
Травмированный Иржи Прохазка обратился к Анкалаеву и Блаховичу:
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