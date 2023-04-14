UFC представил официальный постер к поединкам Стерлинг — Сехудо и Оливейра — Дариуш

Промоушен UFC опубликовал официальный постер к турниру UFC 288, который состоится в ночь с 6 на 7 мая мск в Нью-Джерси (США). В главном поединке спортивного мероприятия встретятся два американца: обладатель титула организации в легчайшем весе (до 61,2 кг) Алджамейн Стерлинг (22-3) и бывший чемпион в двух весовых категориях Генри Сехудо (16-2).
Фото: https://t.me/UFCRussia
В соглавном бою UFC 288 экс-чемпион промоушена в лёгком весе (до 70 кг), бразилец Чарльз Оливейра (33-9) сразится за статус претендента с представителем США с иранскими корнями Бенеилом Дариушем (22-4-1).
UFC 288. Основной кард:
Алджамейн Стерлинг (США) – Генри Сехудо (США);
Чарльз Оливейра (Бразилия) – Бенеил Дариуш (США);
Джессика Андраде (Бразилия) – Сяонань Янь (Китай);
Брайс Митчелл (США) – Джонатан Пирс (США);
Крон Грейси (Бразилия) – Шарль Журден (Канада).
Пётр Ян провёл шуточный спарринг с Генри Сехудо:
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