UFC анонсировал бой между Брэндоном Морено и Александром Пантожей

Мексиканский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в наилегчайшей весовой категории Брэндон Морено в следующем поединке встретится со вторым номером дивизиона, бразильцем Александром Пантожей. Об этом информирует пресс-служба UFC.
Бой состоится на турнире UFC 290, который пройдёт в Лас-Вегасе 8 июля.
Фото: Пресс-служба UFC
Морено в последнем поединке встречался с бразильцем Дейвисоном Фигейреду и победил его, завоевав титул чемпиона UFC. Пантожа в последнем бою досрочно выиграл у американца Алекса Переса.
Напомним, Пантожа уже дважды побеждал Морено. Бразилец одолел мексиканца в рамках шоу The Ultimate Fighter семь лет назад удушающим приёмом. Позже на турнире UFC Fight Night 129 Алехандре выиграл единогласным решением судей. После второго поражения от Пантожи Морено покинул UFC.
- 14 апреля 2023
-
13:11
-
12:50
-
11:57
-
11:34
-
11:05
-
10:54
-
10:35
-
10:16
-
09:52
-
09:47
-
09:42
-
09:14
-
07:15
-
00:40
-
00:15
- 13 апреля 2023
-
22:50
-
21:55
-
20:49
-
20:23
-
19:28
-
18:55
-
18:19
-
17:34
-
17:28
-
15:48
-
15:17
-
14:54
-
14:44
-
14:14
-
13:46
-
13:35
-
13:22
-
12:55
-
12:40
-
12:33