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UFC анонсировал бой между Брэндоном Морено и Александром Пантожей

Мексиканский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в наилегчайшей весовой категории Брэндон Морено в следующем поединке встретится со вторым номером дивизиона, бразильцем Александром Пантожей. Об этом информирует пресс-служба UFC.

Бой состоится на турнире UFC 290, который пройдёт в Лас-Вегасе 8 июля.

Фото: Пресс-служба UFC

Морено в последнем поединке встречался с бразильцем Дейвисоном Фигейреду и победил его, завоевав титул чемпиона UFC. Пантожа в последнем бою досрочно выиграл у американца Алекса Переса.

Напомним, Пантожа уже дважды побеждал Морено. Бразилец одолел мексиканца в рамках шоу The Ultimate Fighter семь лет назад удушающим приёмом. Позже на турнире UFC Fight Night 129 Алехандре выиграл единогласным решением судей. После второго поражения от Пантожи Морено покинул UFC.