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Дэвин Хэйни объяснил, почему согласился провести бой с Василием Ломаченко

Дэвин Хэйни объяснил, почему согласился провести бой с Василием Ломаченко
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Абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг), американец Дэвин Хэйни высказался о предстоящем поединке с представителем Украины Василием Ломаченко. Их бой должен состояться 20 мая в Лас-Вегасе (США).

«Не сказал бы, что это самый большой бой, который я могу провести в 135 фунтах, но определённо он самый тяжёлый. Безусловно, Ломаченко пользуется уважением и обладает опытом. Конечно, можно было бы провести более крупные бои в денежном плане. Я мог ничего не делать и просто ждать. Но речь идёт о моём наследии. У Ломы есть репутация, и он когда-то был номером один в списке лучших бойцов вне зависимости от весовой категории», — приводит слова Хэйни BoxingScene.

Все рекорды украинского боксёра Василия Ломаченко:

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