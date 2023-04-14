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«Пусть умоляет». Леон Эдвардс — о возможном бое с Ковингтоном

«Пусть умоляет». Леон Эдвардс — о возможном бое с Ковингтоном
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Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг), британец Леон Эдвардс высказался о потенциальном поединке с американцем Колби Ковингтоном. Напомним, в марте глава UFC Дана Уайт заявил, что следующим соперником Эдвардса станет Ковингтон. Сам Леон эту идею воспринял отрицательно.

«Если в UFC этого хотят, я дам им это. Соперник меня не волнует, главное — дата. Я помню, как во время пандемии Ковингтон спросил: «Кто такой Леон Эдвардс?» А теперь смотрите, он словно умоляет меня о титульном поединке. Как изменились времена – теперь я король горы. Пока посижу сложа руки и позволю ему умолять о бое ещё немного. Я этого заслужил.

На данный момент в дивизионе нет явного претендента. У Колби два поражения и одна победа, как и у Гилберта Бёрнса. Мне же пришлось провести около десяти боёв подряд, чтобы драться за титул. Эти парни выигрывают один бой, потом проигрывают один бой, а затем хотят драться в титульном поединке. Теперь я чемпион и решения принимаю я. Колби не чемпион, поэтому ничего не решает», — приводит слова Эдвардса Sky Sports.

Ковингтон говорит с полицией после драки с Масвидалем:

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