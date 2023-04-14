Дана Уайт дал категоричный ответ по поводу возможного возвращения Нганну в UFC

Президент UFC Дана Уайт заявил, что франко-камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну больше не будет выступать в его промоушене.

«Возвращение Нганну? Нет. Мы работали с этим парнем в течение двух лет, пытаясь устроить ему бой. С ним абсолютно невозможно иметь дело. Так что нет, его никогда больше не будет в UFC.

Он принял решение, хотя мы усердно работали. Мы предложили ему много денег, не проявили к нему ничего, кроме уважения. Мы хотели удержать его, но теперь корабль уплыл», — сказал Уайт на канале The Pat McAfee Show в YouTube.

В последний раз Фрэнсис появлялся в октагоне в январе прошлого года, когда победил представителя Франции Сириля Гана. В январе 2023 года Нганну покинул UFC, тем сам освободив чемпионский титул в тяжёлом весе. Сообщалось, что поводом такого решения стали, в частности, финансовые разногласия с лигой Даны Уайта.

Фрэнсис Нганну тренирует удары ногами после травмы: