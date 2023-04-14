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Шон Стрикленд назвал единственную вещь, которую уважает в Адесанье

Шон Стрикленд назвал единственную вещь, которую уважает в Адесанье
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Американский боец смешанных единоборств Шон Стрикленд, выступающий в среднем весе UFC, высказался по поводу передразнивания Исраэлем Адесаньей сына Алекса Перейры. Это случилось после победы Адесаньи в поединке с Перейрой: Исраэль увидел в зале сына Алекса и упал на пол, изобразив нокаут. В прошлом пятилетний мальчик делал то же самое, когда Адесанья проиграл нокаутом Перейре в кикбоксинге.

«Чувак, ты мелочный засранец, но это единственное, что я в тебе уважаю. Я бы поступил так же, чёрт возьми. В общем, он мелкий засранец, но и я такой же. Так что могу сказать, что поступил бы точно так же», — сказал Стрикленд на канале Helen Yee Sports в YouTube.

Адесанья с Усманом отмечает в ночном клубе победу на UFC 287:

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