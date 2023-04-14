Шон Стрикленд назвал единственную вещь, которую уважает в Адесанье
Поделиться
Американский боец смешанных единоборств Шон Стрикленд, выступающий в среднем весе UFC, высказался по поводу передразнивания Исраэлем Адесаньей сына Алекса Перейры. Это случилось после победы Адесаньи в поединке с Перейрой: Исраэль увидел в зале сына Алекса и упал на пол, изобразив нокаут. В прошлом пятилетний мальчик делал то же самое, когда Адесанья проиграл нокаутом Перейре в кикбоксинге.
«Чувак, ты мелочный засранец, но это единственное, что я в тебе уважаю. Я бы поступил так же, чёрт возьми. В общем, он мелкий засранец, но и я такой же. Так что могу сказать, что поступил бы точно так же», — сказал Стрикленд на канале Helen Yee Sports в YouTube.
Адесанья с Усманом отмечает в ночном клубе победу на UFC 287:
Материалы по теме
Комментарии
- 14 апреля 2023
-
15:04
-
14:42
-
14:00
-
13:11
-
12:50
-
11:57
-
11:34
-
11:05
-
10:54
-
10:35
-
10:16
-
09:52
-
09:47
-
09:42
-
09:14
-
07:15
-
00:40
-
00:15
- 13 апреля 2023
-
22:50
-
21:55
-
20:49
-
20:23
-
19:28
-
18:55
-
18:19
-
17:34
-
17:28
-
15:48
-
15:17
-
14:54
-
14:44
-
14:14
-
13:46
-
13:35
-
13:22
Партнерский контент