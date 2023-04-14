Okko будет эксклюзивно показывать MMA-турниры Rizin

Okko будет эксклюзивно транслировать MMA-турниры знакового японского промоушена Rizin в России. Согласно контракту, Okko покажет все события Rizin в 2023 году как в прямом эфире, так и в записи. Обладатели подписок «Оптимум+Спорт» и «Премиум» смогут смотреть контент без дополнительной платы.

Ближайшим турниром промоушена в Okko станет Rizin Landmark 5, который пройдёт в Токио 29 апреля. В главном бою Микуру Асакура, в сентябре 2022 года проигравший Флойду Мейвезеру в боксёрском поединке, сразится с Жунтаро Ушику, уступившим титул чемпиона Rizin в полулёгком весе Клеберу Койку в октябре. В соглавном бою другой экс-чемпион Rizin в полулёгком весе Ютака Сайто встретится с Реном Хирамото. Поединки пройдут не в традиционном для Rizin ринге, а в клетке. Okko эксклюзивно покажет все 10 схваток турнира. За новостями Rizin Landmark 5 и других турниров можно следить в соцсетях Okko MMA.

Rizin Landmark 5 и другие события промоушена будут доступны в Okko как в прямом эфире, так и в записи, с возможностью выбора аудиодорожки на всех популярных устройствах. В сервисе также можно смотреть хайлайты, аналитические материалы и другой контент, посвящённый Rizin. Избранные турниры будут показаны на телеканале Okko Спорт.

Олег Манжа, руководитель спортивного направления Okko:

«Rizin – один из крупнейших MMA-промоушенов современности. Они делают по-настоящему яркие шоу, а атлеты, выступающие под эгидой Rizin, востребованы другими крупными брендами из мира единоборств. Эксклюзивный контракт позволит Okko расширить библиотеку MMA-трансляций и удерживать позицию OTT-сервиса с самым разносторонним и качественным спортивным предложением. Теперь выбора в Okko стало ещё больше – мы предлагаем трансляции Ла Лиги и Кубка Италии, фигурного катания, КХЛ, Rizin и многое другое».