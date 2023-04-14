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Леон Эдвардс: турнир в Абу-Даби в октябре выглядит привлекательно для меня

Леон Эдвардс: турнир в Абу-Даби в октябре выглядит привлекательно для меня
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Британский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полусредней весовой категории Леон Эдвардс заявил о желании вернуться в октагон на турнире UFC 294, который должен пройти в октябре в Абу-Даби.

«Только безумные деньги могут заставить меня драться в июле. Ведь в этом случае мне нужно начинать тренировочный лагерь уже через неделю. Я дрался всего месяц назад, нет смысла снова драться уже летом. В прошлом году я провёл три боя. В этом году хочу вернуться в октагон ближе к зиме. Турнир в Абу-Даби в октябре выглядит привлекательно для меня. Я как раз успею залечить все свои травмы и с радостью вернусь в октагон», — цитирует Эдвардса Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Леон Эдвардс может провести следующую защиту титула в бою с Колби Ковингтоном.

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