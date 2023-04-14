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Чемпион UFC Хилл отреагировал на переход Перейры в полутяжёлый вес, Алекс ответил

Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе Джамал Хилл отреагировал на переход бразильца Алекса Перейры в его дивизион.

Ранее Перейра, утратив пояс чемпиона UFC в средней весовой категории, объявил, что переходит в полутяжёлый вес.

«Добро пожаловать! С нетерпением жду встречи с тобой», — написал Хилл на своей странице в социальных сетях, обратившись к Перейре.

«Я приду и вышибу твою дверь ногой», — отреагировал Алекс.

Алекс Перейра в последнем поединке проиграл нокаутом Исраэлю Адесанье в титульном поединке на UFC 287. Всего у бразильца семь побед при двух поражениях в ММА.

Джамал Хилл в январе этого года выиграл единогласным решением судей у Гловера Тейшейры и стал обладателем вакантного пояса чемпиона UFC в полутяжёлом весе.