Эдвардс: Ковингтон, Бёрнс и Мухаммад похожи друг на друга, и они меня не пугают

Британский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс сообщил, что в июле в Лондоне не пройдёт номерной турнир промоушена, как ожидалось ранее, а также высказался о возможных соперниках в титульном поединке.

«Я разговаривал с Даной Уайтом, и он сказал, что Лондон отпадает. Там состоится турнир UFC Fight Night. Думаю, соперником станет всё же Колби, хотя сейчас в дивизионе нет явного претендента номер один. Колби закрыл два поражения одной победой. У Гилберта Бёрнса схожая ситуация. Я выиграл десять боёв подряд, чтобы получить шанс подраться за титул.

Тем не менее кто бы ни стал следующим моим соперником — Колби, Гилберт или Белал, — мне без разницы. Они все похожи друг на друга, и план на бой будет одним и тем же. Никто из них не пугает меня», — цитирует Эдвардса Sky Sports.