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UFC on ESPN 44: Холлоуэй и Аллен показали одинаковый вес, все результаты взвешивания

В ночь на 16 апреля в Канзас-Сити, штат Миссури, пройдёт очередной турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 44, главным событием которого станет поединок в полулёгком весе между бывшим чемпионом дивизиона Максом Холлоуэем и Арнольдом Алленом.

Также в главном карде турнира состоится поединок российского бойца Азамата Мурзаканова с Джастином Джейкоби.

Бойцы прошли официальную процедуру взвешивания.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами взвешивания.

Основной кард:

Главный бой вечера, полулёгкий вес: Макс Холлоуэй (66,22 кг) vs Арнольд Аллен (66,22 кг)

Полулёгкий вес: Эдсон Барбоза (66,22 кг) vs Билли Куарантилло (66,22 кг)

Полутяжёлый вес: Дастин Джейкоби (93,44 кг) vs Азамат Мурзаканов (92,98 кг)

Полутяжёлый вес: Таннер Босер (92,07 кг) vs Ион Куцелаба (93,44 кг)

Легчайший вес: Педро Муньос (61,68 кг) vs Крис Гутьеррес (61,68 кг)

Лёгкий вес: Клэй Гуида (70,08 кг) vs Рафа Гарсия (70,3 кг)

Предварительный кард:

Полулёгкий вес: Билл Алджио (66,22 кг) vs Ти Джей Браун (66,22 кг)

Наилегчайший вес: Брэндон Ройвал (57,15 кг) vs Матеус Николау (57,15 кг)

Полутяжёлый вес: Зак Каммингс (93,44 кг) vs Эд Херман (93,44 кг)

Женский минимальный вес: Джиллиан Робертсон (52,61 кг) vs Пьера Родригес (52,61 кг)

Лёгкий вес: Ландо Ванната (70,76 кг) vs Даниэль Целльхубер (70,76 кг)

Женский минимальный вес: Бруна Бразил (52,61 кг) vs Дениса Гомес (52,16 кг)

Легчайший вес: Аарон Филлипс (61,68 кг) vs Гастон Боланьос (61,68 кг)

Женский легчайший вес: Жозелин Эдвардс (61,91 кг)* vs Люси Пудилова (61,68 кг).

* Жозелин Эдвардс не смогла уложиться в лимит женской легчайшей весовой категории.