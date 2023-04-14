Блахович: почему бы мне не провести бой с Алексом Перейрой?

Польский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Ян Блахович высказался о потенциальном поединке с экс-обладателем чемпионского пояса в среднем весе Алексом Перейрой.

Алекс Перейра сообщил, что следующий бой проведёт в полутяжёлом весе.

«Перейра — большой парень. Посмотрим, как он доберётся до нашего веса. У Алекса есть нокаутирующая мощь, но никто не знает, насколько он хорош в партере. Я не думаю о Перейре сейчас, но, с другой стороны, почему бы не встретиться с ним? Мне нравятся вызовы, а он очень большой вызов», — цитирует Блаховича MMA News.

В последнем поединке Алекс Перейра проиграл нокаутом Исраэлю Адесанье и утратил пояс чемпиона UFC в среднем весе. Всего в активе бразильского бойца семь побед и два поражения в ММА.