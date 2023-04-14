Дейвисон Фигейреду встретится с Манелом Капе на турнире UFC 290 — MMA Fighting
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Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC Дейвисон Фигейреду проведёт свой следующий поединок на турнире UFC 290 в июле, сообщает MMA Fighting со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Соперником бразильца станет уроженец Анголы Манел Капе, представляющий в промоушене Португалию. Он располагается на девятой строке наилегчайшего веса.
Дейвисон Фигейреду в своём последнем поединке в январе этого года проиграл мексиканцу Брэндону Морено техническим нокаутом и утратил пояс чемпиона UFC. Стоит отметить, что после поражения Фигейреду сообщил, что намерен перейти в легчайшую весовую категорию, так как ему сложно даётся сгонка веса.
Манел Капе сейчас идёт на серии из трёх побед в UFC.
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