Макс Холлоуэй дал понять, что готов вернуться в лёгкий вес

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй ответил на вопрос о возможном переходе в лёгкий вес.
«Мне кажется, если промоушен поймёт, что мне не светит четвёртый бой с Алексом Волкановски, то, возможно, намекнут мне на переход в лёгкий вес. Я не вижу в этом проблемы. Я могу подняться туда хоть завтра, если захочу, но лучше уходить из дивизиона с поясом, чем без него. У меня получился очень близкий бой в реванше с Порье. А он сейчас в топ-3 лёгкого дивизиона. Ещё Алекс очень хорошо проявил себя в бою с Исламом Махачевым. Мы с Алексом доказали, что принадлежим к элите лёгкого веса в том числе. Что касается набора массы, то мы, полинезийцы, любим вкусно поесть. Проблем не будет», — цитирует Холлоуэя MMAJunkie.
Следующий бой Макса Холлоуэя с Арнольдом Алленом возглавит турнир UFC on ESPN 44, который пройдёт в ночь на 16 апреля.
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