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Сехудо назвал бойца, который может стать новым чемпионом UFC в полусреднем весе

Сехудо назвал бойца, который может стать новым чемпионом UFC в полусреднем весе
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Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо считает, что Келвин Гастелум может стать чемпионом промоушена, если перейдёт в полусредний вес.

«Гастелуму давно пора сменить весовую категорию. Посмотрите, сколько у него поражений, но тут ещё нужно учитывать, с кем он дрался. В последнем поединке с Крисом Кёртисом он выглядел лучше, чем когда-либо. Бил ногами, использовал руки. В общем, проделал потрясающую работу. Считаю, что если он примет решение перейти в полусредний вес, то станет чемпионом. Я на самом деле в этом уверен.

Дайте ему хорошую программу по сгонке веса, пусть рядом будет кто-то, кому он доверяет. Если Келвин спустится в полусредний вес, то будет смертельным оружием», — приводит слова Сехудо MMAJunkie.

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