Джонни Уокер выразил готовность принять поединок с Алексом Перейрой

Бразильский боец смешанных единоборств Джонни Уокер, выступающий в полутяжёлой весовой категории UFC, отреагировал на переход своего соотечественника Алекса Перейры в его дивизион.

Перейра после поражения нокаутом от Исраэля Адесаньи, в результате которого он утратил чемпионский пояс UFC в среднем весе, объявил о переходе в полутяжёлый вес.

«Все рады поприветствовать его. Что касается меня, то я сделаю всё, что нужно для этого боя. Этим я зарабатываю на жизнь. Я не выбираю себе бои. Кого бы ни дал мне UFC, я приму этот поединок», — приводит слова Уокера Middle Easy.

В активе Алекса Перейры семь побед при двух поражениях в профессиональных смешанных единоборствах.

Джонни Уокер одержал 20 побед в ММА и потерпел семь поражений. Он располагается на седьмом месте в рейтинге полутяжёлого дивизиона UFC.