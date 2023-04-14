Джонни Уокер выразил готовность принять поединок с Алексом Перейрой

Бразильский боец смешанных единоборств Джонни Уокер, выступающий в полутяжёлой весовой категории UFC, отреагировал на переход своего соотечественника Алекса Перейры в его дивизион.
Перейра после поражения нокаутом от Исраэля Адесаньи, в результате которого он утратил чемпионский пояс UFC в среднем весе, объявил о переходе в полутяжёлый вес.
«Все рады поприветствовать его. Что касается меня, то я сделаю всё, что нужно для этого боя. Этим я зарабатываю на жизнь. Я не выбираю себе бои. Кого бы ни дал мне UFC, я приму этот поединок», — приводит слова Уокера Middle Easy.
В активе Алекса Перейры семь побед при двух поражениях в профессиональных смешанных единоборствах.
Джонни Уокер одержал 20 побед в ММА и потерпел семь поражений. Он располагается на седьмом месте в рейтинге полутяжёлого дивизиона UFC.
- 14 апреля 2023
-
22:58
-
22:26
-
21:47
-
20:54
-
20:37
-
19:52
-
19:41
-
18:58
-
18:18
-
17:26
-
17:18
-
17:02
-
16:30
-
15:51
-
15:04
-
14:42
-
14:00
-
13:11
-
12:50
-
11:57
-
11:34
-
11:05
-
10:54
-
10:35
-
10:16
-
09:52
-
09:47
-
09:42
-
09:14
-
07:15
-
00:40
-
00:15
- 13 апреля 2023
-
22:50
-
21:55
-
20:49