Известный тренер предположил, что Алекс Перейра не будет прежним после нокаута от Адесаньи

Известный тренер Фирас Захаби, работавший с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером, высказался о бразильском бойце Алексе Перейре.

«Нокаут, в котором побывал Перейра, и то, как он упал и выключился, может оказаться решающим фактором для его дальнейшей карьеры. Например, он может выиграть несколько боёв, проиграть один, а может, уже никогда не станет прежним, учитывая, как его отключили. Вспомните Жозе Альдо. Когда Макгрегор нокаутировал Альдо, тот уже никогда не был прежним. Или ещё пример, когда Сен-Пьер выиграл у Би-Джей Пенна техническим нокаутом. После этого Пенн так и не вернулся на прежний уровень», — приводит слова Захаби MMA News.

Алекс Перейра ранее сообщил о переходе в полутяжёлую весовую категорию.