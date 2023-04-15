Стрикленд: Уиттакер выиграет у Адесаньи
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Американский боец смешанных единоборств, седьмой номер рейтинга UFC в средней весовой категории Шон Стрикленд предположил, что Роберт Уиттакер может выиграть у Исраэля Адесаньи.
«Лучший средневес в истории — это Андерсон Силва. Да, точно, Силва — величайший средневес, который дрался в UFC. Адесанья тоже мог бы претендовать на это звание, но Роберт Уиттакер выиграет у него. Сейчас Исраэль хочет выбить себе лёгкий бой с Дрикусом Дю Плесси», — сказал Стрикленд в интервью The Schmo.
Исраэль Адесанья в прошлый уикенд нокаутировал Алекса Перейру и вернул титул чемпиона UFC в среднем весе. Он уже дважды бился с Робертом Уиттакером и оба раза одержал победу — техническим нокаутом и единогласным решением судей.
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