Стрикленд: Уиттакер выиграет у Адесаньи

Американский боец смешанных единоборств, седьмой номер рейтинга UFC в средней весовой категории Шон Стрикленд предположил, что Роберт Уиттакер может выиграть у Исраэля Адесаньи.

«Лучший средневес в истории — это Андерсон Силва. Да, точно, Силва — величайший средневес, который дрался в UFC. Адесанья тоже мог бы претендовать на это звание, но Роберт Уиттакер выиграет у него. Сейчас Исраэль хочет выбить себе лёгкий бой с Дрикусом Дю Плесси», — сказал Стрикленд в интервью The Schmo.

Исраэль Адесанья в прошлый уикенд нокаутировал Алекса Перейру и вернул титул чемпиона UFC в среднем весе. Он уже дважды бился с Робертом Уиттакером и оба раза одержал победу — техническим нокаутом и единогласным решением судей.