Чарльз Оливейра получил травму, его бой с Дариушем на турнире UFC 288 не состоится

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), бразилец Чарльз Оливейра (33-9) не сможет принять участие в поединке за статус претендента с представителем США с иранскими корнями Бенеилом Дариушем (22-4-1), который должен был состояться на турнире UFC 288 7 мая 2023 года, сообщает MMA Orbit.

Причиной этого стала травма, о характере которой пока не сообщается. Как информирует источник, в настоящий момент UFC ищет новую дату для этого поединка.

В главном поединке спортивного мероприятия, которое пройдёт в Нью-Джерси (США) встретятся два американца: обладатель титула организации в легчайшем весе (до 61,2 кг) Алджамейн Стерлинг (22-3) и бывший чемпион в двух весовых категориях Генри Сехудо (16-2).

UFC 288. Основной кард:

Алджамейн Стерлинг (США) – Генри Сехудо (США);

Джессика Андраде (Бразилия) – Сяонань Янь (Китай);

Брайс Митчелл (США) – Джонатан Пирс (США);

Крон Грейси (Бразилия) – Шарль Журден (Канада).