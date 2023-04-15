Чарльз Оливейра получил травму, его бой с Дариушем на турнире UFC 288 не состоится

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), бразилец Чарльз Оливейра (33-9) не сможет принять участие в поединке за статус претендента с представителем США с иранскими корнями Бенеилом Дариушем (22-4-1), который должен был состояться на турнире UFC 288 7 мая 2023 года, сообщает MMA Orbit.
Причиной этого стала травма, о характере которой пока не сообщается. Как информирует источник, в настоящий момент UFC ищет новую дату для этого поединка.
В главном поединке спортивного мероприятия, которое пройдёт в Нью-Джерси (США) встретятся два американца: обладатель титула организации в легчайшем весе (до 61,2 кг) Алджамейн Стерлинг (22-3) и бывший чемпион в двух весовых категориях Генри Сехудо (16-2).
UFC 288. Основной кард:
Алджамейн Стерлинг (США) – Генри Сехудо (США);
Джессика Андраде (Бразилия) – Сяонань Янь (Китай);
Брайс Митчелл (США) – Джонатан Пирс (США);
Крон Грейси (Бразилия) – Шарль Журден (Канада).
- 15 апреля 2023
-
02:58
-
02:37
-
02:10
-
00:56
-
00:11
- 14 апреля 2023
-
23:27
-
22:58
-
22:26
-
21:47
-
20:54
-
20:37
-
19:52
-
19:41
-
18:58
-
18:18
-
17:26
-
17:18
-
17:02
-
16:30
-
15:51
-
15:04
-
14:42
-
14:00
-
13:11
-
12:50
-
11:57
-
11:34
-
11:05
-
10:54
-
10:35
-
10:16
-
09:52
-
09:47
-
09:42
-
09:14