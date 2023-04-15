Магомед Умалатов нокаутировал Дилано Тэйлора на турнире PFL 3
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Российский боец смешанных единоборств Магомед Умалатов одержал победу в поединке с американцем Дилано Тэйлором на турнире PFL 3.
Бой завершился уже в первом раунде — Умалатов нокаутировал своего соперника.
Для российского бойца эта победа стала 13-й в 13 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Для Умалатова этот бой стал четвёртым в лиге PFL, в которых он одержал четыре победы, причём этот успех стал третьим досрочным для Умалатова в PFL.
Что касается Дилано Тэйлора, то американский боец потерпел уже четвёртое поражение в 14 поединках в смешанных единоборствах. Тэйлор проиграл второй бой подряд и третий — в последних четырёх поединках. Все последние поражения Тэйлора были досрончыми.
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