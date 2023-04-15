Денис Гольцов нокаутировал Сезара Ферррейру на турнире PFL 3

Российский тяжеловес Денис Гольцов, выступающий в лиге PFL, одержал победу в поединке с Сезаром Феррейрой на турнире PFL 3, который проходит в эти минуты в Лас-Вегасе.
Бой и завершился победой Гольцова нокаутом уже в первом раунде.
Российский спортсмен одержал 30-ю победу в профессиональных смешанных единоборствах. Всего на счету Дениса 37 поединков, в которых он потерпел семь поражений.
Что касается бывшего бойца UFC Сезара Феррейры, то он потерпел уже 11-е поражение в карьере при 14 победах.
Напомним, изначально 8 апреля соперником Гольцова должен был стать Михал Андришак, который снялся с поединка. Далее Денис согласился заменить выбывшего чемпиона прошлого сезона лиги Анте Делию в бою против Йоргана Де Кастро, но бой так и не состоялся. Позже было объявлено, что 15 апреля Гольцов встретится с Патриком Брэди, однако и тут всё сорвалось.
Таким образом, Феррейра стал для Гольцова уже четвёртым соперником за последнюю неделю.
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