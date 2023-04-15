Магомед Магомедкеримов за 63 секунды нокаутировал Бена Игли на турнире PFL 3

Российский боец смешанных единоборств Магомед Магомедкеримов в рамках турнира PFL 3, который состоялся 14 апреля в Лас-Вегасе, провёл бой с бойцом из США Беном Игли. Поединок закончился победой россиянина нокаутом в первом раунде.

Магомедкеримову потребовалось 63 секунды, чтобы одолеть своего оппонента.

Россиянин последний поединок провёл против бразильца Глейсона Тибау в ноябре 2022 года в рамках PFL. В этом противостоянии единогласным решением судей победу одержал Магомед.

Магомедкеримов в июле прошлого года на турнире PFL 6 выходил на бой против американца Дилано Тейлора. Этот поединок, который был остановлен во втором раунде, завершился в пользу Магомеда техническим нокаутом. На счету российского спортсмена 31 победа и шесть поражений.

У Бена Игли — 12 побед и четыре поражения.