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Царукян выразил желание заменить Оливейру в поединке с Бенеилом Дариушем

Царукян выразил желание заменить Оливейру в поединке с Бенеилом Дариушем
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Российский боец смешанных единоборств, восьмой номер рейтинга лёгкого веса UFC Арман Царукян заявил о желании подраться с Бенеилом Дариушем.

Напомним, ранее стало известно, что экс-чемпион промоушена Чарльз Оливейра, с которым Дариуш должен был встретиться на турнире UFC 288, получил травму и был вынужден сняться с поединка.

«Ты знаешь, что нет причин это откладывать. Я здесь, Бенеил», — написал Царукян на своей странице в социальных сетях, отметив Дариуша.

В свою очередь, Арман Царукян также лишился соперника. Его бой с Ренато Мойкано должен был возглавить турнир UFC Fight Night 223, но бразилец получил травму.

Последний свой поединок Арман Царукян провёл с Дамиром Исмагуловым и одержал победу единогласным решением судей. Дариуш, в свою очередь, таким же образом выиграл у Матеуша Гамрота.

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