Бёрнс объяснил, чем для него привлекателен поединок с Ковингтоном

Бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бёрнс, выступающий в полусреднем весе UFC, объяснил, почему считает привлекательным свой потенциальный поединок с Колби Ковингтоном.

«Мне нравится способность Ковингтона конкурировать. Но не нужно забывать и об его умении говорить. Нет сомнений, что он привлечёт внимание к нашему бою. К тому же у него хороший темп во время поединка, он просто не останавливается. Поэтому фанаты смогут увидеть всё — и борьбу, и драку. Это будет весёлое противостояние.

Будет интересно на протяжении всего пути: пресс-конференция, взвешивание и даже во время подготовки к бою. Вы же знаете, что он постоянно несёт всякую ерунду о Бразилии и жителях этой страны. Поэтому к нашему бою был бы большой интерес», — приводит слова Бёрнса BJPenn.

В последнем поединке Гилберт Бёрнс выиграл единогласным решением судей у Хорхе Масвидаля.