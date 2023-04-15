Холлоуэй: мне нужна досрочная победа в бою с Алленом

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй высказался о предстоящем поединке с Арнольдом Алленом в главном событии турнира UFC on ESPN 44.

«Я слышал, как меня называют «руки-подушки», поэтому мне нужна досрочная победа с Алленом. Если не удастся этого сделать, то во всяком случае я должен показать выступление не хуже, чем в бою с Келвином Каттаром», — приводит слова Холлоуэя BJPenn.

Турнир UFC on ESPN 44 пройдёт в ночь на 16 апреля в Канзас-Сити.

Макс Холлоуэй в последнем поединке проиграл единогласным решением судей действующему чемпиону дивизиона Алексу Волкановски. Всего в активе 31-летнего бойца 23 победы при семи поражениях в ММА.

Арнольд Аллен идёт на серии из 10 побед в UFC. У британца 19 побед и одно поражение.