Холлоуэй: мне нужна досрочная победа в бою с Алленом
Поделиться
Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй высказался о предстоящем поединке с Арнольдом Алленом в главном событии турнира UFC on ESPN 44.
«Я слышал, как меня называют «руки-подушки», поэтому мне нужна досрочная победа с Алленом. Если не удастся этого сделать, то во всяком случае я должен показать выступление не хуже, чем в бою с Келвином Каттаром», — приводит слова Холлоуэя BJPenn.
Турнир UFC on ESPN 44 пройдёт в ночь на 16 апреля в Канзас-Сити.
Макс Холлоуэй в последнем поединке проиграл единогласным решением судей действующему чемпиону дивизиона Алексу Волкановски. Всего в активе 31-летнего бойца 23 победы при семи поражениях в ММА.
Арнольд Аллен идёт на серии из 10 побед в UFC. У британца 19 побед и одно поражение.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 апреля 2023
-
12:14
-
11:32
-
10:13
-
09:19
-
08:54
-
02:58
-
02:37
-
02:10
-
00:56
-
00:11
- 14 апреля 2023
-
23:27
-
22:58
-
22:26
-
21:47
-
20:54
-
20:37
-
19:52
-
19:41
-
18:58
-
18:18
-
17:26
-
17:18
-
17:02
-
16:30
-
15:51
-
15:04
-
14:42
-
14:00
-
13:11
-
12:50
-
11:57
-
11:34
-
11:05
-
10:54
-
10:35
Партнерский контент