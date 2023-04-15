Артём Резников: я — борец, и не буду изобретать велосипед в бою с Вартаняном

Казахстанский боец смешанных единоборств Артём Резников ответил на вопрос о том, какую тактику будет использовать в поединке с Эдуардом Вартаняном в финале Гран-при лёгкого веса на турнире АСА 159, который пройдёт 16 июня в Сочи.

«У меня одна тактика со всеми — бороться. Я — борец, и я не хочу придумывать велосипед. И с Вартаняном буду бороться. До этого у меня было 30 боёв, и я боролся во всех», — приводит слова Резникова Legalbet.kz.

Артём Резников свой последний поединок провёл в декабре прошлого года и выиграл удушающим приёмом у Андрея Кошкина. Эдуард Вартанян, в свою очередь, выиграл техническим нокаутом у Юсуфа Раисова.

Резников выиграл 24 поединка и потерпел шесть поражений в профессиональных смешанных единоборствах. В активе Вартаняна 24 победы и четыре поражения в ММА.