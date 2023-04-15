Чемпион мира по боксу назвал бойца, который способен побить Усика и Фьюри

Британский боксёр, чемпион мира в двух весовых категориях Карл Фрэмптон назвал бойца, который, по его мнению, может выиграть у непобеждённых супертяжеловесов Александра Усика и Тайсона Фьюри.

«Думаю, Джо Джойс — опасный соперник для любого бойца. Мне кажется, никто не хочет драться с ним. С Джойсом будут драться либо те, кому за это хорошо заплатили, либо те, кого заставили это сделать. Джойс может побить всех тяжеловесов, включая Усика и Фьюри. Искренне в это верю. Это лучшие бойцы в дивизионе, но Джо может справиться. Да, это не значит, что так и будет, но ему по силам», — цитирует Фрэмптона Boxing Social.

На счету Джо Джойса 15 поединков в профессиональной карьере, в которых он одержал 15 побед.