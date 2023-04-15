Макс Холлоуэй раскрыл секрет долгой карьеры в UFC

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) американец Макс Холлоуэй высказался о своей карьере в сильнейшем бойцовском промоушене мира.

Напомним, свой первый поединок в UFC Холлоуэй провёл в феврале 2012 года. Всего на счету американца в организации 26 выступлений.

«У меня ноль побед и ноль поражений в каждом бою. Взлёты, падения… Всё происходит по причине. И каждый раз, когда я захожу в клетку, у меня пустое резюме. Многие спрашивают меня, сколько времени мне понадобилось, чтобы отойти от последнего поражения, и я отвечаю: «Один день». Понимаете, о чём я? Мне было плохо в воскресенье, но в понедельник я был в порядке. Бессмысленно плакать над пролитым молоком», – приводит слова Холлоуэя ESPN.