Боец UFC обвинил в предвзятости судью, ранее им раскритикованного

Американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Кори Сэндхаген прокомментировал судейское решение своего поединка против эквадорца Марлона Веры, состоявшегося в начале апреля на турнире UFC on ESPN 43.

Напомним, Сэндхаген победил по очкам, однако один из судей, обслуживавших поединок, вынес решение в пользу Веры, что вызвало негодование MMA-общественности.

«Этот парень судил моего товарища около четырёх лет назад. Мой товарищ попался на удушающий приём, но не сдался. Мы кричали рефери, чтобы он не останавливал поединок. Он сделал это, после чего я сказал ему, что он облажался. Возможно, я сказал это не так, как следовало. Он стал судьёй, который отдал победу Вере», – сказал Сэндхаген в подкасте Джо Рогана.